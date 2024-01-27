Заряд знешкодили на спеціальному майданчику

Національна поліція України у суботу, 27 січня, опублікувала відео знищення бойової частини дрона-камікадзе «Shahed-136/131», яким росіяни атакували Херсон. Як розповіли поліцейські, дрон впав, однак не вибухнув.

«На місці падіння дрону-камікадзе вибухотехніки провели необхідні роботи для його знешкодження», — зазначається у коментарі до відео.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Херсонської області Володимир Перепелиця, попри те що детонація бойової частини шахеда внаслідок падіння не відбулася, вона все ще становила велику небезпеку. Тому заряд вирішили дістати з ґрунту та знешкодити на спеціальному майданчику.

Зазначимо, що Сили оборони України дедалі частіше демонструють баражуючі боєприпаси Shahed («Герань»), які вдається посадити неушкодженими, пише портал «Мілітарний». За словами народного депутата Олександра Федієнка, наразі існує декілька розробок радіоелектронного впливу (РЕБ), які здатні знешкоджувати подібні безпілотники.

Також по всій країні встановлюють спеціальні прилади, які мають впливати на російські баражуючі боєприпаси. Мова йде про «сотні тисяч приладів які монтують по всій країні»

У січні 2024 над Україною зафіксовано щонайменше 259 безпілотників Shahed-136/131, які випускали з території Росії. Повідомляється, що з них тільки 58 не були збиті, тобто 22%.

Зауважимо, що росіяни Росія не змінює тактику застосування ударних дронів «шахед» під час атак України. Попри те, що ворог часто змінює лише маршрути їхнього руху, українські захисники успішно відбивають атаки. Зокрема, у ніч на 27 січня Росія атакувала Україну чотирма шахедами, усі вони були знищені силами протиповітряної оборони на Кіровоградщині.