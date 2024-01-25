Дрони Росія запустила із власних та окупованих територій

У ніч на четвер, 25 січня, російські окупанти випустили по території України 14 безпілотників іранського виробництва. 11 із них вдалося збити, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Ворог завдав удару з території російського Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни атакували південні регіони України, зокрема, Одещину та Миколаївщину.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 “шахедів” у межах Одеської та Миколаївської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 25 січня

В яких областях впали дрони, які не вдалося збити, наразі невідомо, як і про наслідки влучання. Від атаки БПЛА є руйнування в Одесі, щонайменше двоє людей поранені. Згодом кількість постраждалих зросла до шістьох людей.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у місті росіяни пошкодили житлову інфраструктуру. Також є влучання у промисловий об’єкт.

Ще один безпілотник атакував Дніпропетровську область, внаслідок чого на одному з місцевих підприємств зайнялася пожежа.

Окрім того, окупанти атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області. Ракети випустили по Харківщині. Ще одну ракету росіяни запустили з тимчасово окупованої Донеччини.