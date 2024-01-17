Президент України Володимир Зеленський біля одного зі збитих іранських дронів Shahed-136, якими Росія атакує Україну

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня завив, що українські дипломати та військові нібито не надали жодних доказів того, що російські окупанти використовують безпілотники або ж зброю іранського виробництва у війні проти України. Про це пише «Суспільне».

За словами голови МЗС Ірану, його країна не надавала Росії жодних «шахедів» і ракет для використання проти України. Натомість він звинуватив Україну у тому, що вона попри заяви так і не надала жодних доказів протилежного.

«Українці не надали нам жодних доказів, що проти них використовується зброя іранського виробництва», – заявив він у контексті запитання про загострення міжнародної ситуації на Близькому Сході за участі Ірану та США.

За його словами, ще близько року тому він звернувся до свого українського колеги Дмитра Кулеби з пропозицією, аби Україна надала докази використання зброї іранського виробництва російськими військами. Обговорити такі докази, за словами Амір-Абдуллахіана, мала спеціальна група у складі високопоставлених військових в Омані.

«Вони обговорювали це питання годинами. Українська команда не надала жодних доказів. І вони сказали, що ми повернемося до Києва, зберемо інформацію, докази і повернемося на наступний раунд зустрічі, але вони цього не зробили. Вони не надали нам, не показали жодних доказів...», – заявив дипломат.

Пояснюючи той факт, що дрони типу Shahed були неодноразово збиті над Україною міністр закордонних справ Ірану переконував, що усі іранські безпілотники були продані виключно в рамках оборонної співпраці, а їх самих «не важко скопіювати». Відтак, іранська сторона не несе за це відповідальності. Він також заявив, що і сама Росія заперечувала їх використання у своїх відповідях на запит Ірану.

Зауважимо, що інформація, яку озвучив Хоссейн Амір-Абдуллахіан різко суперечить даним української розвідки та прокуратури, за даними якої Росія у 2022 році замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе. Вперше іранські дрони у небі над Україною були знищені у вересні 2022 року.

Окрім того, що Іран наростив постачання дронів-камікадзе Росії він почав допомагати країні-агресору започаткувати виробництво ударних дронів на своїй території. Зокрема, на початку 2023 року ЗМІ дізнались про плани Росії та Ірану збудувати спільний завод з виробництва дронів-камікадзе у Татарстані. Для цього Росію неодноразово відвідували іранські делегації. Окремі партії дронів надсилалися в Росію контрабандними шляхами. Іран також надсилав технічних спеціалістів до Москви, щоб допомогти інтегрувати доставлені контрабандою бойові засоби для їх використання російськими військовими.