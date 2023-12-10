Ударні безпілотники Shahed-131\136, якими Росія атакує Україну, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Про це повідомили в Офісі генпрокурора з посиланням на експертизи у відповідь на запит Суспільного.

Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням «Герань-2» ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу Shahed-136. Інший вилучений зразок під назвою «Герань-1» ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе Shahed-131.

Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран. Водночас у листі немає висновків щодо ударних безпілотників інших типів – Mohajer-6, «Італмас» тощо.

Як зазначається, це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА.

Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) – державна авіабудівна компанія, яка належить до Організації авіапромисловості Ірану та підпорядковується міністерству оборони цієї країни, уточнює Суспільне. Вона виготовляє або обслуговує військові й пасажирські гелікоптери, літаки та безпілотники.