Уламки чорних дронів виявили після нічної атаки росіян на Україну

У ніч на суботу, 25 листопада, росіяни масово атакували області України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Після атаки в соцмережах почали з'являтися світлини збитих російських безпілотників пофарбованих у чорний колір, а також з’явилися припущення, що окупанти застосували нову модель іранських БПЛА – Shahed-238.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що модель дронів, якими Росія атакувала Україну, не змінилася. Річ у тім, що окупанти перефарбували Shahed-136 у чорний колір та дещо вдосконалили його обшивку.

Зокрема, для того, щоб ускладнити збиття БПЛА, росіяни застосували карбон, який перешкоджає виявленню дронів на радарах. Чорний колір покликаний зменшити помітність дронів-камікадзе під час нічних атак.

«Зараз бачимо, що вони використали карбон – матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал, – і чорний колір. Це ускладнить роботу Протиповітряної оборони, зокрема візуальну прив’язку до цілі мобільних вогневих груп», – повідомив Юрій Ігнат.

Зазначимо, попри застосування росіянами чорних безпілотників із модифікаціями під час масштабної атаки, українські сили ППО змогли збити абсолютну більшість дронів-камікадзе. За доповненими даними Повітряних сил, у небі над Україною вдалося збити 74 з 75 БПЛА Shahed, а також керовану ракету Х-59.

Уламки дронів, які збили над Києвом, впали на територію дитсадка, де сталась пожежа. Крім того, у житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівкою. Там рятувальники деблокували та евакуювали двох жінок. Також у Соломʼянському районі уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння. Загалом уламки збитих дронів впали у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах Києва.