Уламки збитих дронів впали у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах Києва

В ніч на 25 листопада росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці на території дитячого садка сталась пожежа. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна», – повідомив Віталій Кличко.

Крім того, у житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівкою. Там рятувальники деблокували та евакуювали двох жінок. Також у Соломʼянському районі уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння.

Загалом уламки збитих дронів впали у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах Києва.

«У результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації», – розповів Віталій Кличко.

Як зазначив командувач Протиповітряних сил ЗСУ Микола Олещук, цієї ночі росіяни випустили рекордно велику кількість безпілотників – 75, з них 71 – збили сили ППО.

Внаслідок нічної атаки у Києві знеструмлені 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.

Доповнено. Пізніше у Протиповітряних силах уточнили, що в ніч на 25 листопада в небі над Україною збили 74 із 75 БплА.

Близько 13:30 у ДТЕК повідомили, що відновили електропостачання у Києві.