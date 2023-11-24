У ніч на п’ятницю, 24 листопада, росіяни атакували Україну двома ракетами Х-59 і трьома «Шахедами». Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу України.

«Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено».

інфографік Повітряних сил ЗСУ

Про інші наслідки російської атаки наразі не повідомляється.

Крім того, протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.