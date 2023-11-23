СБУ ліквідувала зрадника Олександра Слісаренка

Служба безпеки України ліквідувала колаборанта Олександра Слісаренка, підірвавши його авто у російському Бєлгороді. Про це 23 листопада повідомила УП, посилаючись на джерела у силових струткурах України.

Зазначається, що ліквідація сталась ще 16 листопада в російському Бєлгороді. Тоді було підірвано автомобіль, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. За даними джерела УП, за цим вибухом стоїть Служба безпеки України. Від отриманих внаслідок вибуху травм Слісаренко помер.

«СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні», – заявив співрозмовник УП.

Олександр Слісаренко колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником харківського «антимайдану», а в 2021-2022 роках воював за «ЛНР» в складі спецпідрозділу «Рись». З літа 2022 року, під час окупації Харківщини, став «заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики». Причетний до звірств росіян на окупованій території.