Європол створив оперативну групу для підтримки розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, яка допомагатиме з розвідкою за відкритими джерелами (OSINT). Про це 23 листопада повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За словами генпрокурора, створення OSINT-групи є ще однією важливою віхою у співпраці України та Агентства Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів.

«Аналітична підтримка Європолу є величезним внеском у мережу всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії. Дякуємо, що стоїте з нами на передовій правосуддя», – додав він.

Оперативна група для сприяння розслідуванням злочинів Росії в Україні має на меті допомогти виявити підозрюваних та їхню причетність до воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, скоєних в Україні, за допомогою збору та аналізу розвідувальних даних з відкритих джерел.

До групи долучились 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.