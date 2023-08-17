Росія за допомогою Ірану намагається організувати масове виробництво безпілотників, щоб використовувати їх для ударів по українських містах. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що в листопаді минулого року Росія з Іраном уклали у Татарстані мільярдну угоду, мета якої полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити у РФ 6000 ударних дронів. Документи, що просочилися з програми і були отримані The Washington Post, надають нову інформацію про зусилля Росії та Ірану з розширення програми з виробництва безпілотників. Загалом документи свідчать про те, що, попри затримки і виробничий процес, який значною мірою залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва просувається до своєї мети – виробництва свого варіанту іранського Shahed-136.

Документи свідчать, що інженери заводу намагаються вдосконалити застарілі іранські технології виробництва, використовуючи російський промисловий досвід, щоб виробляти безпілотники в більших масштабах, ніж Тегеран, і з більшим контролем якості. Інженери також вивчають можливості вдосконалення самого безпілотника, зокрема, щоб зробити його здатним до ройових атак, в яких БПЛА автономно координують удар по цілі.

Дослідники з вашингтонського Інституту науки і міжнародної безпеки, які на прохання The Post вивчили документи, що стосуються виробничого процесу, підрахували, що роботи на підприємстві в особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан відстають від графіка щонайменше на місяць.

Дослідники дійшли висновку, що завод збирає безпілотники, надані Іраном, але сам виготовляє лише корпуси, і, ймовірно, не більше ніж для 300 безпілотників. За їхніми словами, «Алабуга» навряд чи встигне виготовити до запланованого терміну 6 000 безпілотників. WP пише, що отримало документи від людини, яка бере участь у реалізації цього проекту, але виступає проти вторгнення РФ в Україну. Документи, датовані зимою 2022 – весною 2023 року, включають заводські креслення, технічні схеми, кадрові записи, меморандуми, надані іранським колегам, і презентації міністерства оборони Росії про стан робіт під кодовою назвою «проект "Човен"».

Опитані виданням експерти заявили, що документи «здаються справжніми» і «досить докладно описують закупівлі в ланцюжку постачання, виробничі можливості, виробничі плани та процеси, а також плани замаскувати та приховати виробництво дронів». Згідно з документами, Тегеран погодився продати Москві те, що фактично є франшизою, коли іранські фахівці діляться проєктною документацією, компонентами, виробленими на місцевому рівні або заново розробленими.

Згідно з планом, роботи на об'єкті розміром понад 14 футбольних полів, який планується розширити, мають бути розділені на три етапи. Перший передбачає постачання Іраном розібраних безпілотників, які будуть знову зібрані на заводі. Другий передбачає виробництво планерів – порожнистих корпусів безпілотників, які будуть поєднані з двигунами й електронікою, що постачаються Іраном. На завершальному і найбільш амбітному етапі за незначної допомоги Ірану буде вироблено понад 4 000 безпілотників, які будуть передані російським військовим до вересня 2025 року. У документах визначено, що постачання компонентів, необхідних для створення Shahed-136, є нагальною проблемою після того, як західні санкції перекрили доступ Росії до електроніки іноземного виробництва.

Документи також свідчать, що повноцінній реалізації проєкту заважає брак кваліфікованих спеціалістів. Зокрема, у них йдеться, що «Алабуга» намагалася заповнити спеціалізовані вакансії на підприємстві, яке мало налічувати 810 працівників у кожну з трьох змін на добу. Виробничій команді не вистачало експертів у ключових і дуже складних сферах розробки безпілотників, включно з системами радіоелектронної боротьби.