Завдяки заводу Росія отримає значно більшість кількість безпілотників Shahed

За прогнозами розвідки США, поява в Росії заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed матиме значний негативний вплив на війну в Україні. Про це заявили аналітики з розвідувального управління міністерства оборони США на брифінгу в п'ятницю, повідомляє CNN.

За даними розвідників, завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить РФ новим «значно більшим» запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу. Як попереджають аналітики, Іран регулярно переправляє до Росії обладнання, яке допомагає у будівництві заводу, яке, ймовірно, завершиться на початку наступного року.

У квітні США оприлюднили супутниковий знімок запланованого місця розташування заводу з виробництва безпілотників, розташованого в російській особливій економічній зоні «Алабуга», приблизно за 960 км на схід від Москви.

Місце розташування заводу з виробництва безпілотників Shahed (Фото «Голосу Америки»)

За повідомленнями аналітиків розвідки, на сьогодні вважається, що Іран надав РФ сотні безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer – запас, яких, за словами розвідки США, Росія майже повністю вичерпала.

До слова, раніше стало відомо, що Китай надає Ірану запчастини для створення дронів, що пришвидшує їхнє виробництво та допомагає Росії частіше обстрілювати Україну. Дослідники виявили в одному з іранських дронів китайську деталь, яку виготовили у 2023 році. Зазначається, що у БПЛА був установлений китайський перетворювач напруги. За допомогою вже готових китайських компонентів Ірану достатньо всього три місяці для того, щоб зібрати та надіслати дрони до Росії.