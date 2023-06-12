Деталі з Китаю у дронах датовані 2023 роком виготовлення

Китай надає Ірану запчастини для створення дронів, що пришвидшує їхнє виробництво та допомагає Росії частіше обстрілювати Україну. За допомогою китайських компонентів Іран створює та відправляє дрони Росії за три місяці, повідомила у понеділок, 12 червня, The Wall Street Journal.

За даними видання, до Ірану надходять запчастини для БПЛА з Китаю, про що свідчать дослідження збитих Україною безпілотників. Дослідники виявили в одному з іранських дронів китайську деталь, яку виготовили у 2023 році.

Зазначається, що у БПЛА був установлений китайський перетворювач напруги. За допомогою вже готових китайських компонентів Ірану достатньо всього три місяці для того, щоб зібрати та надіслати дрони до Росії.

Зазначимо, що у березні 2023 року управління з контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на мережу, що базується в Китаї, у зв'язку з іранськими зусиллями із закупівлі БПЛА, а також за кількома попередніми діями OFAC, спрямованими проти іранських виробників БПЛА і їхніх керівників з вересня 2022 року. Китайські компанії продавали деталі для дронів Ірану, зокрема, безпілотників Shahed-136.