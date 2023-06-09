Знімки промислової території за сотні кілометрів від Москви, де ймовірно буде побудовано завод

Іран надає матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників в Татарстані, на території особливої економічної зони «Алабуга». Він може запрацювати вже на початку 2024 року, повідомив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Associated Press.

Він також опублікував зроблений у квітні супутниковий знімок ділянки, де, імовірно, побудують завод.

Як відзначає агентство, у Білому домі ще у грудні припускали, що Росія та Іран планують разом побудувати завод, проте нові дані розвідки показують, що ці плани вже почали реалізовувати.

Одночасно Іран продовжує постачати російським окупантам ударні безпілотники. Їх доставляють через Каспійське море з Амірабада в Ірані до російської Махачкали.

Натомість Росія пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, включаючи ракети, електроніку та протиповітряну оборону, додав Кірбі.

«Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти для викриття та припинення цієї діяльності, у тому числі шляхом інформування громадськості, і ми готові зробити ще більше», – зазначив чиновник Білого дому.

Міноборони РФ активно використовує дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 (у Росії їх перейменували на «Герань-1» і «Герань-2») для ударів по об'єктах України.

Про плани Росії запустити виробництво іранських дронів на своїй території ще восени повідомляла газета The Washington Post. За даними видання, російські та іранські офіційні особи дійшли згоди щодо виробництва на початку листопада 2022 року.