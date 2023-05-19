Росія продовжує отримувати електронні чіпи західних виробників, необхідні для виготовлення озброєння

Попри санкції, російська оборонна промисловість та міноборони РФ продовжують отримувати мікроелектроніку та безпілотники через казахстанські компанії, з’ясували журналісти видання «Важные истории», проекту OCCRP та Der Spiegel.

Популярні в армії РФ безпілотники китайської компанії DJI потрапляють до Росії через московську компанію «Небесна механіка» («Небесная механика»), з’ясували дослідники.

Своєю чергою, дрони цієї компанії постачає фірма з Казахстану «Аспан Арба», зареєстрована у квітні 2022 року. Її засновником, як уточнили журналісти, є власник «Небесної механіки» Ілля Гольберг. При цьому директор «Аспан Арба» Михайло Сапожніков раніше був співвласником «Небесної механіки» разом з Гольбергом. Загалом «Аспан арба» відправила своєму російському контрагенту понад 500 безпілотників.

Крім «Небесної механіки», різну техніку з минулого року у «Аспан абара» купували: московська обласна федерація ветеранів збройних конфліктів «Рись» (дрони DJI Mavic 2 загальною вартістю 11 млн рублів у квітні минулого року), Камчатська крайова рада ветеранів війни та праці (квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK за 2,7 млн рублів у лютому), фонд «Будущее Камчатки» (квадрокоптери на 1,5 млн рублів) та «Діджейай арс Москва» (компанія купила товарів майже на 500 млн рублів).

Також, за даними розслідувачів, схему постачання через Казахстан використовує російська фірма «Стек», яка імпортує комплектуючі до електроніки для ФСБ, розвідки та Міноборони РФ. Постачальник компанії «Стек» – казахстанська фірма Da Group 22. Своєю чергою, казахстанська компанія купує дрони у німецької компанії Elix-st. Журналісти з’ясували, що казахстанською та німецькою фірмами володіє родина російських бізнесменів, на прізвище Чернет.

«Elix-St відправила Da Group до Казахстану комплектуючих більш ніж на 800 тис. доларів, включаючи продукцію таких виробників, як Analog Devices, Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics, які стверджують, що більше не співпрацюють із Росією. Da Group, своєю чергою, відправляє комплектуючі в Росію, в основному компанії «Стек», – йдеться в розслідуванні.

У Elix-st підтвердили відправку електронних компонентів Da Group, однак у компанії стверджують, що вони були призначені «для відеореєстраторів».

Журналісти, проаналізувавши дані Бюро національної статистики Казахстану, підрахували, що обсяг поставок мікросхем з Казахстану в 2022 році досяг 18 млн доларів, а дронів – 1,23 млн доларів Розслідувачі припускають, що до лютого 2022 року Росія взагалі не купувала дрони у Казахстані.