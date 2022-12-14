Уламки російської ракети, яку збили на Київщині 5 грудня

Попри санкції, Росія продовжує отримувати із західних країн необхідні для крилатих ракет чіпи, йдеться у спільному розслідуванні агентства Reuters і британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), пише вранці в середу, 14 грудня, «Радіо Свобода».

Як встановили розслідувачі, від квітня до листопада цього року імпорт електроніки до Росії склав 2,6 млрд доларів. Із них на товари західних виробників припадає 777 млн доларів, пишуть журналісти з посиланням на дані російської митниці.

Серед цих товарів – комп’ютерні чіпи американських компаній Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc, а також німецької Infineon AG, які були виявлені у російських системах зброї.

Для здійснення цих поставок в обхід санкцій навесні цього року в Туреччині та Гонконгу було створено так звані фірми-прокладки. У матеріалі Reuters докладно розповідається про одну з цих фірм – турецьку Smart Trading Ltd, засновником якої є гендиректор російської логістичної компанії Novelco Григорій Григор’єв. Зазначається, що фірма не приховує своєї мети. Так, у вересні Novelco організувала для своїх клієнтів семінар «Як знайти альтернативні способи доставки товарів до Росії». Сам Григор’єв заявляв, що Novelco відкрила філію в Туреччині, звідки відправляє товари зі США та ЄС до Росії, не дотримуючись торгових обмежень.

Як зазначили автори розслідування, для обходу санкцій Росії не завжди доводиться вдаватися до допомоги третіх країн. Так, російська компанія «Радіант Груп», що потрапила в липні під санкції й імпортувала чіпи, з високою ймовірністю зареєструвала ще одну юридичну особу, фірму Titan-Micro, яка продовжує закуповувати іноземні напівпровідники. За даними Reuters, офіси двох компаній розташовані на одному поверсі бізнес-центру на вулиці Профспілковій у Москві.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що вони знаходять в уламках ракет, які Росія запускає по Україні, іноземні чіпи, які, згідно із запровадженими санкціями, не повинні поставлятися до РФ.

Раніше стало відомо, що Росія випускає по Україні ракети, виготовлені, зокрема, в серпні цього року.