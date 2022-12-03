Росія почала застосовувати в Україні деякі види озброєнь зі стратегічних запасів, а ракетних ударів завдає частково ракетами, виготовленими в серпні цього року, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

«Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави», – сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу, 3 грудня.

Також, за його словами, упродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі. За даними воєнної розвідки, тривають перемовини росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ «Смерч» та «Ураган», яких у неї дефіцит. Крім того, Росія домовляється з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.

Як зазначив Скібіцький, між Росією та Іраном вже існують відповідні проекти домовленостей, але станом на сьогодні постачань такого озброєння не зафіксовано.