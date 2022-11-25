Росія, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям

Росія продовжує закупляти мікрочіпи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

У відомстві розповіли, що російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет росіяни використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста.

За інформацією українських розвідників, в російській навігаційній системі є слабке місце – ГЛОНАСС залежить від мікрочіпів, які виробляють іноземні компанії. У російських ракетах та дронах встановлені мікрочіпи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чіпи, але росіяни використовують їх для військових цілей.

«Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру», – йдеться в повідомлені.

У ГУР Міноборони України також оприлюднили список іноземних компаній, які продовжують виробляти мікрочіпи з підтримкою ГЛОНАСС:

- Linx Technologies (США);

- Broadcom (США);

- Qualcomm (США);

- Telit (США);

- Maxim Integrated (США);

- TRIMBLE (США);

- Cavli Wireless (США);

- u-blox AG (Швейцарія);

- STMicroelectronics (Швейцарія);

- Sierra Wireless (Канада);

- NovAtel (Канада);

- Septentrio (Бельгія);

- Antenova (Велика Британія).

Росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочіпи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники «Орлан-10» та Shahed-136, РСЗВ «Торнадо-С» та «Смерч», ракети «Іскандер», «Калібр» та «Кинджал», а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

«Без чіпів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій. Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв», – підсумували в ГУР МО.

Зауважимо, що раніше американське видання The New York Times повідомляло, що Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології для виготовлення ракет «Калібр» та «Іскандер» ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого.