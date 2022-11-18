РФ запаслася мікрочіпами для ракет перед вторгненням

Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології для виготовлення ракет «Калібр» та «Іскандер» ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Це відбулось через погіршення відносин РФ та іншими країнами, які запровадили санкції через окупацію Криму у 2014 році.

Як зазначає The New York Times, мікроелектронні компоненти подвійного призначення РФ могла отримати через треті сторони. Мова йде про компанії чи країни, які були готові ризикнути піддатися покаранню з боку США.

Аналітики зазначають, що виробництво Росією «Іскандерів» і «Калібрів» триває і зараз. Мікрочіпи та інші необхідні технології, які потрібні для виготовлення високоточних ракет, були накопичені РФ ще до вторгнення.

6 вересня видання Politico зазначило, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. При цьому США і союзники контролюють можливі джерела постачань.

З 25 товарів, які Росія відчайдушно шукає, майже всі – мікрочипи виробництва американських фірм Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom і Texas Instruments. Завершують список мікросхеми японської фірми Renesas, яка придбала американську компанію IDT; німецької Infineon, яка придбала американську компанію Cypress; мікросхеми американської фірми Vicor; і роз’єми американської фірми AirBorn.