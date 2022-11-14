Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти транснаціональної мережі із 42 фізичних та юридичних осіб, які закуповували технології для військово-промислового комплексу Росії. Про це передає «Європейська правда».

Стверджується, що мережа разом із посередниками налічує 14 фізичних та 28 юридичних осіб, пов’язаних із двома наближеними до Кремля російськими олігархами – Сулейманом Керімовим і Андрієм Гур’євим.

Санкції зокрема були запроваджені проти дочірніх компаній російського виробника мікроелектроніки ПКК «Міландр» у Вірменії, Швейцарії та на Тайвані, а також їхнього керівництва, які сприяли незаконному імпорту продукції в Росію.

Під обмеження потрапила мережа осіб, пов’язана з олігархом Керімовим: його родина й племінник, контрольовані ними компанії у Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах; юрособи, на які була переписана нерухомість росіянина; довірені особи Керімова – швейцарець Алєксандр-Вальтер Штудхальтер і його двоє синів, а також росіянин Мурант Алієв, пов’язаний із Штудхальтером.

Мінфін США також ідентифікував і наклав санкції на вісім приватних літаків, які перебувають у власності компанії Керімова «Імператорські авіалінії».

Крім того, обмеження ввели проти близького соратника Путіна Андрєя Гур’єва, який раніше був членом Ради Федерації РФ, та його швейцарських компаній Chlodwig та Adorabella, через які він володіє активами компанії «ФосАгро» – виробника фосфоровмісних добрив.

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних осіб у США та заборону будь-яких фінансових операцій із ними.