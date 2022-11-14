Держави-члени ЄС почали дискусію про перегляд майбутніх відносин з Росією, беручи до уваги її вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Європейська правда».

Нинішня взаємодія ЄС з Росією регулюється п'ятьма «керівними принципами», викладеними ще попередницею Борреля Федерікою Могеріні. Однак після вторгнення Росії в Україну більшість цих принципів було визнано «мертвими».

У контексті війни Росії в Україні ЄС просуває тристоронню стратегію щодо Москви, яка полягає в ізоляції Росії, підтримці України та прагненні зменшити наслідки війни.

Проект документа, який Боррель представив міністрам ЄС, має стати основою для обговорення довгострокових відносин Євросоюзу з Москвою.

Пропозиція Борреля включає передусім ізоляцію Росії на міжнародному рівні, введення та здійснення обмежувальних заходів проти Росії та недопущення їхнього обходу, щоб не дати їй вести війну.

Паралельно проводитиметься робота щодо забезпечення притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права та воєнні злочини, скоєні в Україні.

У новому плані йдеться про підтримку сусідів ЄС, зокрема через політику розширення. Відповідно до проекту принципів, стверджується, що Росія, використовуючи продовольство як зброю у війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила.

Крім прямої підтримки України та ізоляції Росії, новий набір принципів закликає до зміцнення стійкості ЄС, у тому числі у сфері енергетичної безпеки та критичної інфраструктури, шляхом протидії кіберзагрозам та гібридним загрозам, маніпулюванню інформацією та втручанню з боку Росії.

Нарешті, з акцентом на внутрішню ситуацію в Росії, в принципах перераховується необхідність «підтримувати громадянське суспільство, правозахисників та незалежні ЗМІ всередині та за межами Росії, одночасно усуваючи зростаючі загрози безпеці та громадському порядку в ЄС».

За словами дипломатів ЄС, ця пропозиція була добре сприйнята такими країнами, як Німеччина, але більш жорсткі у ставленні до РФ держави, як і раніше, налаштовані скептично, сподіваючись побачити в тексті сильніші та конкретніші формулювання.