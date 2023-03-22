Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти чотирьох компаній і трьох осіб в Ірані та Туреччині у зв'язку з іранським виробництвом дронів, які використовуються Росією для війни в Україні. Про це 21 березня повідомила прес-служба Мінфіну США, передає «Європейська правда».

Санкції наклали за участь компаній і фізосіб у закупівлі обладнання, зокрема, двигунів європейського виробництва для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), для підтримки іранських програм з розробки БПЛА та озброєнь.

Зазначається, що ця мережа закупівель діє від імені міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що беруть участь у розробці БПЛА і балістичних ракет.

Під санкції потрапили іранський Центр оборонних технологій і наукових досліджень, що базується в Ірані, його закупівельна фірма Farazan Industrial Engineering Inc. і дві інші фірми, а також закупівельні агенти цих компаній.

«Добре задокументоване розповсюдження Іраном БПЛА і звичайних озброєнь серед своїх маріонеток продовжує підривати як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність», – повідомив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

9 березня управління з контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на мережу, що базується в Китаї, у зв'язку з іранськими зусиллями із закупівлі БПЛА, а також за кількома попередніми діями OFAC, спрямованими проти іранських виробників БПЛА і їхніх керівників з вересня 2022 року.