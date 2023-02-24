Посли Європейського Союзу третій день поспіль не можуть домовитись про десятий пакет санкцій проти Росії, хоча раніше ЄС планував запровадити його до 24 лютого – роковин початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомляє The Guardian із посиланням на свої джерела, в глухий кут зайшли переговори з питання про торгівлю каучуком з Росією, оскільки Польща відкидає вимогу Італії про нові м’якіші обмеження на імпорт каучуку. Польща заявила, що пропоновані обмеження на імпорт каучуку з Росії до ЄС включають таку велику квоту звільненого імпорту й такі тривалі перехідні періоди, що на практиці вони не матимуть жодного ефекту, повідомляла раніше агенція Reuters

Напередодні ЄС не зміг підписати довгоочікуваний десятий пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

У середу, 22 лютого, посли ЄС також не узгодили десятий пакет санкцій, хоча Угорщина поступилася своїми вимогами щодо вилучення зі санкційних списків деяких росіян.

Раніше президентка Єврокомісії переконувала, що ЄС ухвалить десятий пакет санкцій проти Росії до роковин початку повномасштабної війни.

У десятому пакеті санкцій проти РФ планувалося, зокрема, запровадити експортний контроль щодо 47 компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети та гелікоптери. До нього також планується включити чотири російські банки, у тому числі «Альфа-банк», і близько 130 фізичних та юридичних осіб, серед яких військові, чиновники та журналісти російських державних ЗМІ.