ЄС заборонить експортувати до Росії біде, унітази, змивні бачки та аналогічну сантехніку, пише видання EUobserver із посиланням на проект 146-сторінкового десятого пакету санкцій, який зараз обговорюють посли європейських країн у Брюсселі.

Крім туалетів, до списку санкцій також потраплять світлодіоди, конопляні волокна, поштові машини для сортування листів, димові труби, цегла, шини і навіть пір'я для пір'яних ручок.

Як зауважили автори статті, нові санкції ЄС, покликані послабити російську військову машину, включають в себе символічні пункти, в той час як стратегічні галузі – такі як атомна й алмазна промисловість – залишаються поза увагою.

Журналісти також нагадали, що в кожній п’ятій російській домівці немає туалету, а російські військові неодноразово викрадали унітази спершу в Грузії, куди вони вторглися в 2008 році, а потім в Україні, де вони почали повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Зауважимо, що новий – десятий – пакет санкцій проти Росії Єврокомісія представила в середу, 15 лютого. Окрім заборони на постачання в Росію унітазів, він, головним чином, передбачає заборону поставок до Росії компонентів для електроніки та деталей реактивних двигунів. Також у списку санкцій входить експорт до Росії на загальну суму 11 млрд євро на рік.

Водночас алмазна й атомна промисловість під санкції не потрапили. Про запровадження Євросоюзом санкцій проти російської атомної галузі раніше просила Україна і цю ідею підтримувала Польща. Але проросійський президент Болгарії Румен Радев заявляв, що його країна ветує десятий пакет санкцій, якщо туди включать російську атомну галузь. Це пов’язано з тим, що в Болгарії є Козлодуйська АЕС, яка працює на російському ядерному паливі й забезпечує 37% виробництва всієї електроенергії в країні.

Десятий пакет санкцій проти Росії мають ухвалити до 24 лютого.