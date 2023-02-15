Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ, який, серед іншого, передбачає заборону поставок до Росії компонентів для електроніки та деталей реактивних двигунів. Новий пакет представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Радіо Свобода».

За словами фон дер Ляєн, пропонується, зокрема, запровадити експортний контроль щодо 47 компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети та гелікоптери.

Також Єврокомісія пропонує запровадити подальшу заборону на експорт на суму понад 11 млрд євро. Зокрема, буде приділено увагу таким товарам, як електроніка, спецтранспорт, деталі машин, запчастини для вантажівок та реактивних двигунів.

Голова Єврокомісії зазначила, що ЄС також вперше запровадить санкції проти неросійських структур, які стосуються постачання в РФ товарів подвійного призначення. Йдеться про сім організацій в Ірані.

У десятий пакет санкцій Євросоюзу внесуть обмеження діяльності російських банків «Тінькофф», «Альфа-банк» і «Росбанк». ЄС має намір змусити банки розголосити інформацію про активи Центрального банку. Отримання даних про ці та інші держактиви, що перебувають під санкціями, розглядається як перший крок до «вивчення варіантів потенційного використання цих коштів у відновленні України».

Єврокомісія також запропонувала посилити звітність про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та фізособами, що потрапили під санкції. Зокрема, пропонується штрафувати на суму до 50 тис. євро фізосіб та забирати 10% річного доходу у юридичних осіб за ненадання необхідної інформації. Також ЄС має намір запровадити санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб, у тому числі політиків, військових та пропагандистів.