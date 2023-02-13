Польща розчарована попередньою пропозицією десятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє «Європейська правда».

Попередній проект санкцій був представлений Єврокомісією країнам ЄС на вихідних. Сьогодні країни ЄС отримають митні коди кожного з товарів, що підпадають під санкції, а в середу, як очікується, ЄК вже представить законодавчий проект санкцій.

Польська влада вважає, що проект є «нижчим за очікування», оскільки він не включає санкції проти «Росатому», що було головною вимогою України, яку підтримала Варшава.

Відсутні також санкції за примусове усиновлення українських дітей, зазначає посол Польщі. Також відсутня головна польська вимога - виключення «Газпрому» з системи, яка видає сертифікати на низькі викиди CO2. Заборони на імпорт російських діамантів також немає, що є незрозумілим для Польщі після перших позитивних заяв Бельгії, яка чинила найбільший опір у цьому питанні. За словами одного з дипломатів, Бельгії не вдалося переконати країни G7, що це мають бути спільні санкції, а не лише санкції ЄС.

Натомість ЄК запропонувала санкції проти чотирьох російських банків і заборону на імпорт російського каучуку, чого також домагалася Польща. Пакет також має включати додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія використовує для виробництва зброї.

Очікується, що нові торгові заборони коштуватимуть Росії 10 млрд євро, але, як сказав один дипломат, ця сума розрахована в цінах 2021 року і тому сильно завищена.

Нагадаємо, Євросоюз готує санкції проти чотирьох російських банків, серед яких – найбільший приватний банк «Альфа-банк», заснований мільярдером Михаілом Фрідманом. Крім цього, новий 10-й пакет санкцій проти Росії включатиме заборону громадянам РФ працювати в компаніях критичної інфраструктури в ЄС, зокрема, енергетичних та газових.