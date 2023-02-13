Євросоюз готує санкції проти чотирьох російських банків, серед яких – найбільший приватний банк «Альфа-банк», заснований мільярдером Михаілом Фрідманом. Про це 13 лютого повідомило видання Politico з посилання на власні джерела.

Крім цього, новий 10-й пакет санкцій проти Росії включатиме заборону громадянам РФ працювати в компаніях критичної інфраструктури в ЄС, зокрема, енергетичних та газових.

Нові санкційні списки із близько 130 особами та організаціями запропонували Польща, Німеччина, Франція, країни Балтії та інші.

До них увійдуть російські військові керівники, призначені Росією на окупованих територіях представники влади, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ, компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або ПВК «Вагнер». Зокрема, йдеться про осіб, що працюють у Малі та Ірані, який звинувачують у продажі безпілотників та запчастин російським військовим.

Також новий пакет санкцій міститиме додаткові торговельні заборони на імпорт до ЄС російської гуми, асфальту або бітуму і на експорт до Росії товарів ЄС, вантажівки та будівельні машини.

Нові санкції також включатимуть додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.