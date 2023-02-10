35 країн домовилася спільно вимагати від Міжнародного олімпійського комітету відсторонення спортсменів з РФ та Білорусі від Олімпійських ігор. Про це повідомила міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене, пише «Суспільне.Спорт».

Повний перелік країн, які підтримали це звернення, поки що невідомий, але серед них є США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії. У п'ятницю, 10 лютого, відбулося їхнє онлайн-засідання, на якому був присутній і президент України Володимир Зеленський.

«Ми пропонуємо не дозволяти російським та білоруським атлетам змагатися на жодних міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, допоки війна в Україні триває. Наша позиція, як політиків у сфері спорту, має бути сильною та єдиною, не можемо дозволити, щоб цим користалися. Тиск на Росію та Білорусь – дуже важливий», – зазначила Юргіта Сюгздініене.

Нагадаємо, наприкінці січня МОК оголосив про намір повернути спортсменів з Росії та Білорусі до виступів на міжнародних змаганнях піж нейтральним праопором. Згодом він підтримав намір Олімпійського комітету Азії включити атлетів з цих країн до відбіркових турнірів на Ігри у Парижі, що відбудуться у 2024 році. Наміри Міжнародного олімпійського комітету негативно зустріли як в Україні, так і в низці інших країн, зокрема, у Польщі, скандинавських та балтійських країнах.