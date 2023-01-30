Президент Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо можливого допуску російських спортсменів до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі. Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це «намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним».

«Сьогодні направив листа пану президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня ... Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму», – розповів президент України.

Зеленський зазначив, що на тлі постійних російських терористичних атак і штурмів «навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста».

«У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися», – підкреслив президент.

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче «вивчити можливість» повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.

27 січня президент Володимир Зеленський оголосив про початок «марафону чесності», який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії.

28 січня Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який хоче повернути російських спортсменів у міжнародні змагання