Європейський союз продовжив дію економічних санкції щодо Росії. Про це 27 січня повідомила Рада Євросоюзу.

«Рада сьогодні вирішила подовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані на специфічні сектори економіки Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Обмеження, зокрема, спрямовані на сфери торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.

Вперше ці санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були значно розширені з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.