Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 24 лютого, оголосили про запровадження великого пакета санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Про це повідомляється на сайтах Білого дому та Державного департаменту США.

Одним із центральних елементів нового санкційного пакета стало встановлення загороджувального мита на постачання російського алюмінію на рівні 200% з 10 березня. Такі високі тарифи фактично зупинять постачання російського алюмінію до США, його частка останнім часом становила близько 3%, пише LIGA.net.

Також президент Джо Байден підвищив з 35% до 70% митні тарифи на більшість металів та металевої продукції, яка не заборонена для ввезення до США. Рішення набирає чинності з 1 квітня. На низку інших товарів встановлюються мита в розмірі 35%.

До санкційного списку також потрапили 22 фізичні та 83 юридичні особи з Росії. Серед них – міністерка культури Ольга Любімова, міністр спорту Олег Матицін, міністр праці та соцзахисту Антон Котяков, Міністр з надзвичайних ситуацій Алєксандр Курєнков, міністр цифрового розвитку Маскут Шадаєв та інші чиновники, зокрема віце-прем'єрка Татьяна Голікова.

Обмеження запровадили, серед іншого, проти пропагандистки Ольги Скабєєвої, ватажка терористичної організації «ЛНР» Леоніда Пасєчніка і деяких бойовиків.

Фінансові санкції накладені на низку компаній, що працюють у секторі оборони Росії, а також допомагають їй ухилятись від уже запроваджених санкцій.

З-поміж юридичних осіб під санкції потрапила низка російських банків.

Також під санкціями опинилися понад 30 осіб та компаній з третіх країн, пов'язаних зі спробами Росії уникнути санкцій. Серед них – швейцарсько-італійський бізнесмен Вальтер Моретті.

Санкції накладено й проти трьох компаній зі структури «Росатому», зокрема створеної окупантами Експлуатаційної організації Запорізької АЕС та призначеного ними директора Олега Романенка.

Зазначимо, що 24 лютого новий пакет санкцій проти Росії також запровадили Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія.