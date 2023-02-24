24 лютого британський прем’єр-міністр Джеймс Клеверлі оголосив новий пакет санкцій проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, що включають заборону експорту всіх товарів, які РФ використовувала у війні. Також санкції стосуються 92 людей, близьких до оточення Владіміра Путіна, банкірів та топ-посадовців. Про це 24 лютого оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Зазначається, що під заборону експорту потрапили сотні товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА.

«Сьогодні ми накладаємо санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості Путіна, і зобов’язуємося заборонити експорт до Росії всіх товарів, які Росія використовує на полі бою. Також сьогодні під санкції потрапили топ-менеджери російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом", а також керівники двох найбільших оборонних компаній Росії, чотирьох банків та інші представники російської еліти», – повідомив очільник МЗС.

На сайті британського уряду вказано, що військова розвідка показала, що дефіцит комплектуючих у Росії внаслідок санкцій уже впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні гелікоптери та системи ППО.

«Росатом» має пов’язаний із російським військово-промисловим комплексом – у тому числі через Олександра Новака, який одночасно є членом наглядової ради та віце-прем’єр-міністром в адміністрації Владіміра Путіна. Держкомпанія постачала виробникам зброї технології та матеріали, необхідні для фронту.

Під нові санкції також потрапили чотири банки, включно з МТС. Це ще більше має ізолювати Росію від міжнародної фінансової системи, вважають у британському уряді.

Серед фізичних та юридичних осіб, на яких накладаються санкції, – 34 керівники військових компаній, шість організацій, що займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, п’ятеро іранських посадовців, пов’язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає РФ.

Окрім заборони експорту продукції, яку Росія використовувала на полі бою, Велика Британія також заборонить імпорт 140 товарів, включно з виробами зі сталі та заліза, що їх обробили в третіх країнах.

Санкції також посилюють тиск на російську еліту. Зокрема санкції включають обмеження щодо гендиректора «Північного потоку» Маттіаса Варніга, матері депутатки держдуми Любові Кабаєвої, колишнього головного охоронця Путіна Алєксєя Дюміна, сина колишнього віце-прем'єра Олексія Козака, 20-х керівників «Газпрому» та «Аерофлоту», колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова та двох чинних міністрів РФ.