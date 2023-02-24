Австралія оголосила про нові санкції проти Росії та новий пакет військової допомоги Україні. Про це 24 лютого повідомили на сайті уряду.

Зокрема, уряд Австралії ввів додаткові фінансові санкції та заборонив в’їзд 90 росіянам, а також запровадив цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб. Під нові санкції потрапили російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, трудові ресурси, міграцію та охорону здоров'я.

Під санкції також потрапили один із найбільших російських виробників зброї концерн «Калашников», розробник підводних човнів «Адміралтейські верфі», авіаційна компанія «Туполєв», ракетне конструкторське бюро імені академіка Макєєва і «Курганмашзавод».

Уряд Австралії також оголосив, що надасть Україні додаткові безпілотні авіаційні системи, що забезпечують розвідку та спостереження на полі бою.

Уряд Нової Зеландії також оголосив про санкції щодо 87 російських громадян.

«Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією її незаконних дій», – заявила глава новозеландського МЗС Наная Махута.

Під санкції потрапили політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Владіміра Путіна. До неї також входять члени Центральної виборчої комісії РФ, які брали участь у фіктивних референдумах на окупованих територіях.

Нагадаємо, Євросоюз готується запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає санкції проти чотирьох російських банків, у тому числі «Альфа-банк», і близько 130 фізичних та юридичних осіб, серед яких військові, чиновники та журналісти російських державних ЗМІ.