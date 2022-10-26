Загальна кількість Bushmaster, які Австралія передала Україні, зросте до 90 одиниць

Австралія передасть Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster, а інструктори Австралійських сил оборони (ADF) поїдуть до Великої Британії навчати військових Збройних Сил України. Про це повідомляє ABC.

Як повідомляється, у січні контингент із 70 військовослужбовців ADF приєднається до багатонаціональної програми підготовки українських бійців під керівництвом Великої Британії, відомої як операція INTEFLEX.

«Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необгрунтованою та незаконною агресією Росії», – заявив міністр оборони Річард Марлес.

Як зазначається, це зобов'язання є частиною другого пакета підтримки, оголошеного австралійським урядом. У федеральному бюджеті Австралії цього тижня виділено понад 200 млн доларів на додаткову допомогу Україні. Загальна фінансова підтримка України Австралією наразі вже перевищили 655 млн доларів США.

30 додаткових Bushmaster доведуть загальну кількість таких бронетранспортерів, які були відправлені в Україну, до 90. Крім Bushmasters, Австралія надала Україні шість буксованих гаубиць M777 та боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

Довідково.

Bushmaster – це австралійський колісний повнопривідний броньований транспортер. Він може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та патронів у три дні автономного опору. Захист Bushmaster дозволяє протистояти кулям до 7,62 мм, уламкам гранат, патронам, вибухам мін із шістьма кілограмами вибухової речовини.

Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок.