У відповідь на агресію РФ проти України Австралія запровадила санкції проти 16 росіян. У список потрапили родичі президента РФ Владіміра Путіна, чиновники і бізнесмени, а також ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва. Про це повідомили на сайті міністерства закордонних справ Австралії, інформує «Економічна правда».

У список потрапили двоюрідний брат та двоюрідні племінники Путіна, гімнастка та голова ради директорів «Національної Медіа Групи» Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна.

Загалом до санкційного переліку увійшли:

міністр сільського господарства Дмітрій Патрушев ,

, міністр транспорту Віталій Савєльєв ,

, міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін ,

, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Раніше вона також потрапила під санкції Великої Британії.

Раніше вона також потрапила під санкції Великої Британії. президент НВФ «Газфонд» Юрій Шамалов ,

, член ради директорів «Согаза» Міхаїл Клішин ,

, голова правління АТ «Росгеологія» Сєргєй Горьков ,

, співзасновник компанії «Київська площа» Рік Нісанов ,

, екс-президент АФК «Система» Євгєній Новицький ,

, власник групи компаній ЄСП Грігорій Бєрьозкін ,

, президент групи компаній «Меркурій» Ігор Кесаєв ,

, бізнесмени Алєксандр Плєхов та Ігарь Путін . Останній є двоюрідним братом Владіміра Путіна, російський бізнесмен, директор Печензького міжнародного морського порту;

та . Останній є двоюрідним братом Владіміра Путіна, російський бізнесмен, директор Печензького міжнародного морського порту; російський бізнесмен, заступник голови правління «Согаза» Міхаїл Путін . Родич Владіміра Путіна. Також є заступником голови правління «Газпрому»;

. Родич Владіміра Путіна. Також є заступником голови правління «Газпрому»; голова ради директорів група компаній МРТ Раман Путін. Двоюрідний брат Владіміра Путіна. Раман Путін публічно розповідає про свої стосунки з Путіним і наголошує на тому, як цей родинний зв’язок дозволив його компанії, Putin Consulting, допомагати іноземним інвесторам у Росії;

Двоюрідний брат Владіміра Путіна. Раман Путін публічно розповідає про свої стосунки з Путіним і наголошує на тому, як цей родинний зв’язок дозволив його компанії, Putin Consulting, допомагати іноземним інвесторам у Росії; гімнастка та голова ради директорів «Національної Медіа Групи» Аліна Кабаєва. Вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Путіним. Раніше була депутаткою Державної думи від «Єдиної Росії». Зазначимо, що 13 травня на Кабаєву також наклала санкції Велика Британія, а потім до персональних санкцій проти Кабаєвої приєдналась і Канада.

Обмеження передбачають заморожування активів, цим особам також заборонено в'їзд до країни.

Зазначимо, що раніше Австралія заборонила в'їзд до країни президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, голові Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим.