Санкції передбачають замороження активів, а також заборону на в'їзд

Британія наклала санкції на главу Російської православної церкви патріарха Московського Кіріла (Владіміра Гундяєва). Також у підсанкційний список потрапили Марія Львова-Бєлова, Сергєй Савостьянов, Алексєй Ісаякін, а також чотири російські полковники та члени так званого «Комітету порятунку за мир та порядок». Про це у Twitter у четвер, 16 червня, повідомила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

«Сьогодні ми застосовуємо заходи проти тих, хто уможливлює війну Путіна проти України та невимовні страждання, включно з примусовим вивезенням та усиновленням дітей. Ми продовжимо невтомно захищати свободу і демократію, підтримувати тиск на Путіна, доки Україна не досягне успіху», – запевнила Ліз Трасс.

Just Announced: I have sanctioned:



Patriarch Kirill, Head of Russian Orthodox Church & vocal supporter of Putin’s war



Enablers & perpetrators of Putin’s war who have brought suffering to Ukrainehttps://t.co/NBBxfwqd5t — Liz Truss (@trussliz) June 16, 2022

Окрім патріарха Кіріла під санкції потрапила уповноважена РФ з прав дітей Марія Львова-Бєлова. Її внесено до списку через примусове вивезення з окупованих територій Луганщини та Донеччини близько 2000 українських дітей, а також через створення процедури, яка спрощує їхнє всиновлення у Росії.

Також під санкції проти Росії потрапили депутат московської Думи Сергєй Савостьянов, який публічно підтримує російську агресію; президент і член правління авіакомпанії «Волга-Днєпр» Алексєй Ісаякін (його компанія залучена до важливої логістики в інтересах РФ); чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка причетна до злочинів проти цивільного населення у Бучі, а також члени так званого «Комітету порятунку за мир та порядок» – колаборантського утворення у Херсонській області.

Санкції передбачають замороження активів, а також заборону на в'їзд. Окрім того, британським громадянам і компаніям заборонено мати справу з коштами чи ресурсами, які знаходяться у володінні чи контролюються цими особами, чи надавати їм якісь кошти чи економічні ресурси, як на території Британії, так і у світі.