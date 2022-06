Британія наклала санкції на главу Російської православної церкви патріарха Московського Кіріла (Владіміра Гундяєва). Також у підсанкційний список потрапили Марія Львова-Бєлова, Сергєй Савостьянов, Алексєй Ісаякін, а також чотири російські полковники та члени так званого «Комітету порятунку за мир та порядок». Про це у Twitter у четвер, 16 червня, повідомила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

«Сьогодні ми застосовуємо заходи проти тих, хто уможливлює війну Путіна проти України та невимовні страждання, включно з примусовим вивезенням та усиновленням дітей. Ми продовжимо невтомно захищати свободу і демократію, підтримувати тиск на Путіна, доки Україна не досягне успіху», – запевнила Ліз Трасс.

