Український парламент спочатку проголосував за обмеження автономії незалежності антикорупційних органів, потім ситуацію нібито дещо виправив через повторне голосування. Але між тим багато всього сталося і країною прокотилися протести. Є критична реакція наших західних партнерів. Про це – розмова в деталях з народною депутаткою України Галиною Васильченко.

«Депутатам повідомили абсолютно іншу ціль зібрання»

Я хотів би так відверто і більш неформально обговорити те, що відбулося з нами як суспільством і що відбувалося в стінах парламенту за ці два тижні. Які наслідки цього процесу? Чи справді ми вступили в якусь нову епоху, політичну, суспільну, з іншим сприйняттям влади, зокрема і президента? В суспільстві настрої, здається, дещо змінилися після цих емоційних потрясінь. Отже, для тебе особисто наскільки те голосування, яке відбулося 22 липня, було неочікуваним? Я маю на увазі саме оцей брутальний, доволі такий цинічний сценарій, тобто підміна тексту законопроєкту про безвісти зниклих, правки того ж таки одіозного нардепа Бужанського, продавлювання цього всього в турборежимі з порушенням процедурних різноманітних аспектів, аби ніхто не встиг відреагувати. Чи це було для тебе неочікувано, як ти це сприйняла?

Абсолютно неочікувано, як і для більшості українців, як і для більшості народних депутатів, окрім тих, які, очевидно, брали участь в підготовці цього рішення і загалом цих норм. Я нагадаю, що за кілька днів до того, як відбулося це скандальне голосування, в останній сесійний тиждень вже було озвучено і в нас загалом є план-графік наших засідань. Відповідно, 22 липня не мало бути засідання, але вже під кінець попереднього сесійного тижня, голів фракцій повідомили про те, що таки маємо зібратися 22 липня для того, щоби проголосувати важливе звернення до Конгресу. Бо начебто для нас важливо звернутися до них зі словами вдячності, щоб вони і далі продовжували фінансову і оборонну підтримку. Це справді для України дуже важливо. Навели багато аргументів і, відповідно, почали збирати голоси, скільки депутатів буде присутні на тому засіданні, від яких фракцій, груп і все інше. Тобто перший момент – це те, що депутатам повідомили абсолютно іншу ціль, мету зустрічі на відповідне сесійне засідання.

Другий момент – у цей день, 22 липня, з самого ранку абсолютно неочікувано, без попередніх повідомлень, відбулося засідання відповідного профільного комітету, де були прийняті поправки, які передбачали зняття незалежності, ліквідацію незалежності антикорупційних органів – НАБУ і САП, і збільшення повноважень самого Генерального прокурора. Тобто передбачалося, що, наприклад, Генеральний прокурор буде мати такі повноваження, що сам зможе перескеровувати справи спеціальної антикорупційної прокуратури від одного прокурора іншому, або, наприклад, передавати справи НАБУ в зовсім інші органи, або сам Генпрокурор міг витребовувати матеріали, якими ведуться розслідування НАБУ і все інше. Тобто дуже необмежені повноваження і, по суті, ліквідація тих незалежних антикорупційних органів, які були створені вже після Революції Гідності. І, власне, пам'ятаємо, що однією з вимог суспільства була боротьба з корупцією і побудова антикорупційної інфраструктури. І на це пішло багато років.

Я зі свого боку скажу, що, звісно, і у нас, депутатів, також виникають багато питань до НАБУ, до САП стосовно ефективності, результативності. Та попри те не забуваємо, що не можна суто на цих два органи перекладати всю відповідальність, коли люди висловлюють якісь свої зауваження, бо їхня робота – провести правоохоронну діяльність, знайти корупційні діяння, відкрити відповідні справи, розслідувати, а потім відбувається передача до суду. А суди в нас до сих пір не реформовані. І теж мусимо на це зважати, бо очевидно, що в суспільстві є ключовий запит. Якщо є корупційний діяльник, якщо є відкрита справа, винні повинні бути покарані. І це справді абсолютно поділяє суспільством таку думку, тезу, таку позицію, так має бути. На жаль, судова система недореформована і воно часто все десь зависає в судах.

Тому тут ключове: не можна ламати ту антикорупційну інфраструктуру, яка є, вдосконалювати, ставити запитання, вимагати конкретних звітів. Але ламати те, що було побудовано для того, аби Україна справді ставала більш розвиненою, більш прозорою, більш демократичною, скоріше могла інтегруватися в систему європейських цінностей в Європейський Союз. А я нагадаю, що однією з вимог ще при підписанні угоди про асоціацію, при отриманні безвізу, це була побудова незалежної антикорупційної інфраструктури. І, власне, як з точки зору відношення до суспільства з боку влади, так і з точки зору відношення до наших міжнародних партнерів, зокрема партнерів з Європейського Союзу те, що відбулося, це абсолютно неприпустимо, ганебно. І мушу сказати, що наша фракція була однією з тих небагатьох, хто блокував трибуну, хто закликав не голосувати, хто безпосередньо спілкувався з людьми на мітингах.

Я, зокрема, у Львові виходила щодня і теж слухала, що люди говорять, спілкувалася з ними і бачила ці настрої людей. Якщо описати коротко, що відбулося, втратилась повністю, на моє переконання, довіра суспільства до влади. Ми всі під час війни відповідально ставились до того, що не можна критикувати дії влади в час війни. В нас єдиний ворог – Росія. І всі толерували багато речей, які б не толерували у мирний час. Бо українське суспільство таке, що ми не будемо мовчати, коли влада здійснює якісь відверто неправильні дії чи кроки.

Ці мітинги показали, це ж абсолютно інше покоління вийшло. Це вийшли люди, які не брали участі в Помаранчевій революції чи в Революції Гідності. Їхні мітинги дуже креативні. Всі люди з картонками, де кожен висловлює те, з чим він не погоджується, або те, за що він виступає. І так виглядає, що ми, як суспільство, перейшли на новий рівень якоїсь трансформації в країні.

І що тішить – це те, що для мене стало ще раз очевидним, що Україна в жодному випадку не відступить від свого демократичного руху і руху до європейської інтеграції. Бо ці молоді люди, які вже народилися в незалежній Україні, які хочуть цього європейського майбутнього, попри будь-яку владу, не дадуть жодним чином від відступити від того європейського курсу.

Дуже бентежить втрата довіри, підрив нашої репутації з боку наших європейців-партнерів і не тільки європейських. Насамперед ми, українці, зацікавлені в здійсненні реформ. Вони не потрібні так нашим партнерам, як потрібні нам. Але завжди виходить так: для того, щоби здійснити ту чи іншу реформу, мусить бути синергія тиску зсередини громадянського суспільства, незалежних медіа і ззовні наших партнерів, особливо тих партнерів, які нам допомагають фінансово. І тут справді прикро, що от зараз ми перебуваємо в такому становищі, що, з одного боку, наші партнери все одно підтримують свої раніше заявлені зобовʼязання. Але зрозуміло, що зараз на нас дивляться вже зовсім по-іншому. Ще одним важливим маркером є те, що наші партнери ще раз чітко переконалися і заявили про те, що з нами можна комунікувати в плані надання фінансової допомоги гроші в обмін на реформи. Тільки так. Ну, на жаль, чомусь воно по-іншому в Україні не працює.

«Половину наших потреб закривають міжнародні партнери»

На твою думку, чи можемо ми погодитися з цим твердженням, що «ми все виправили за тиждень»? Як ти вважаєш: якщо все виправлено було миттєво і закон, який швидко скасували, не вважається прийнятим?

Але він все-таки був прийнятий, підписаний президентом і опублікованим. Тут з доброго – це справді, що влада почула суспільство, зрозуміла свою помилку, і, так виглядає, що у них насправді іншого виходу не було. Тому що з одного боку тисне суспільство, тиснуть незалежні медіа, тиснуть партнери, почали прямо і чітко заявляти, що припинять певне фінансування, яке нам вкрай необхідне. Я просто нагадаю телеглядачам, що зараз усі кошти, які заробляємо всередині країни з податків, митних платежів, в державний бюджет, усе це ми використовуємо на наші сили оборони, на виплату заробітних плат військовим, на закупівлю і виробництво зброї. І це складає десь близько половини щомісячних потреб. Іншу половину нам закривають наші міжнародні партнери: МВФ, Світовий банк, Європейський Союз, інші бюджети партнерських країн. А це всі видатки на соціальну, освітню, медичну, культурну сферу і все-все інше. Тобто ми справді дуже потребуємо цієї фінансової допомоги.

У цьому випадку, українська влада була змушена піти на цей крок і дуже в швидкому темпі, аби задовольнити і вимоги міжнародних партнерів, вимоги нашого суспільства, прийняти відповідний закон, який скасує ті норми і поверне незалежність САП і НАБУ. Тому я вітаю те, що нам вдалося доволі швидко зібратися в сесійній залі і абсолютною більшістю голосів проголосувати це рішення. Навіть ті депутати, які виступали проти НАБУ і САП, так би мовити, через тиждень одумалися і підтримали повернення незалежності наших антикорупційних органів.

Але, на моє переконання, втрачена довіра. А довіру суспільства дуже складно повертати, особливо політикам. Тому, які будуть подальші дії президента, подальші дії представників фракції монобільшості, складно спрогнозувати. Але чи вдасться їм повернути той рівень довіри, який був два тижні тому, то я сумніваюся. Хоча ми, українці, схильні доволі швидко забувати ті чи інші помилки політиків. Все залежить, які будуть подальші кроки влади і чи справді влада не буде більше підставляти своїх громадян, не комунікувати зі своїм суспільством і підставляти.

Тому що міжнародні партнери не дуже всі розуміють і розрізняють, що думає суспільство, а що влада. Нас сприймають як країну загалом, тому тут справді важливо вибудовувати далі цю комунікацію і з боку влади відновлювати довіру насамперед перед суспільством. Вони вважають, що цим своїм голосуванням вони автоматично повертають собі довіру.

«Говорити про помилкове голосування – це скидати з себе відповідальність»

Моя особиста роль як медійника тепер і полягатиме в тому, щоб людям нагадувати, хто були ці депутати і члени команди президента, які цю історію реалізовували, щоб наша памʼять була якомога довшою і протривала до наступного виборчого циклу, аби в цих людей не було політичного майбутнього уже зовсім взагалі ніколи в нашій країні. Тому що той червоний прапорець, який піднявся з цим голосуванням, дуже серйозний. І ми розуміємо, що насправді це все було умисно зроблено. Твоя думка, чи можна це все було назвати якоюсь помилкою?

І відразу ж таки задам тобі питання стосовно характеру цих протестів, бо багато з цих депутатів казали, що люди не за САП і НАБУ вийшли. А за що вони вийшли, далі пояснити не могли. Я теж вважаю, що не зовсім за НАБУ і САП, а, як то кажуть, за сукупністю огріхів, помилок і навмисних шкідницьких дій влади.

Люди вийшли за справедливість. Для них справедливо, коли є в Україні незалежні антикорупційні органи, які викривають топкорупціонерів, але для них важливо, щоб ця справедливість була доведена до логічного завершення і щоб топкорупціонери понесли відповідальність за свої дії, за вчинені злочини. І справді, я погоджуюсь з тобою, що вони говорили про НАБУ і САП в контексті відновлення справедливості. Це для них було важливо. І я повністю не погоджуюся з тими тезами, начебто люди не розібралися, що таке НАБУ, САП. Ну це неправда. Якщо, можливо, хтось десь там не до кінця володіє деталями конкретних повноважень, бо це більш юридична складова. Але люди дуже чітко розібралися, хто за що відповідав, що відбулося, тобто згрубша, люди чітко розуміли, за що вони виходять і чітко це артикулювали.

Щодо помилки, я не погоджуюся, Коли в сесійній залі роздають порядок денний чи скидають в чати відповідних фракцій, у тебе є конкретний перелік питань, які будуть розглядатись. Ми аналізуємо на предмет позитивів, негативів, ризиків, які потрібно подати до другого читання, правки і все і все інше. І в такий спосіб на засіданні ділимося цією інформацією зі всією фракцією, приймаємо рішення, як ми голосуємо по тому чи іншому питанню. Відповідно, коли ти йдеш на голосування, в тебе є чітка позиція. А якщо говорити просто про помилку, то мені здається, це скидання з себе відповідальності. Ти не можеш проаналізувати, прочитати всі законопроєкти. Їх сотні, тисячі загалом. Для того є комітети і є депутати профільні у своїх комітетах. Це вже їхнє завдання донести позицію до фракції і тоді спільно прийняти рішення. А якщо ти не знаєш, за що ти голосував, то ти неналежним чином виконуєш свої повноваження. Ти є невідповідальним депутатом. А якщо ти голосував свідомо, то ти свідомо ішов на це рішення і свідомо голосував за ліквідацію незалежності антикорупційних органів.

«Втратили не менше 1,5 млрд євро через невиконання зобовʼязань»

Я якраз хотів запитати у тебе як в народної депутатки, профільною діяльністю якої є фінанси, економіка, митна політика, стосовно завданих на наш бюджет наслідків тією антикорупційною кризою. Які наслідки через це все, на наше майбутнє фінансування з боку партнерів, донорів?

Ті питання, які виникали в наших міжнародних партнерів до України і їхня позиція щодо продовження фінансування, вони їх ставили дуже слушно. І з того, що мені відомо, прийнявши назад відповідні норми про відновлення незалежності антикорупційних органів нам вдалося уникнути зменшення фінансування. Але ми цього року втратили, за моєю інформацією, не менше 1,5 млрд євро через невиконання інших структурних маяків у наших договорах з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком. В першу чергу, йдеться про непризначення керівника БЕБ, який пройшов усі етапи відбору, зокрема, за участі представників міжнародних партнерів у конкурсній комісії. Залишалася лише технічна роль уряду призначити відібраного кандидата.

Або саботаж реформування митниці. Так важко нам далося приймати минулого року законопроєкт про реформування митниці. Нарешті він був прийнятий і з січня 2025 року мала запрацювати конкурсна комісія для того, щоб відібрати керівництво митниці за аналогією, як відбувалося оця конкурсна комісія щодо бюро економічної безпеки. Станом на сьогодні ми вже маємо 1 серпня і, на жаль, нічого не зроблено. Так само довго не підписувався закон про АРМА, який ми вже давно прийняли.

Тому коли відбувається саботаж тих чи інших реформ, під якими ми підписалися, де ми дали зобовʼязання і обіцянку нашим міжнародним партнерам здійснювати, йдеться реально про наше виживання. Бо чим менше ми отримуємо фінансування для того, щоб забезпечити базові потреби українців, профінансувати медицину, освіту, соціальні послуги, чим менше ми отримуємо допомоги оборонної зброї, то очевидно це в першу чергу гірше для нас.

Я хотів би поговорити з тобою про це так зване «внешнее управление», про яке Путін говорить, що Україну із Вашингтона чи з Брюсселя всіляко скеровують, куди рухатися. І про це всі путінські агенти, Медведчук, його канали роками нам вішали на вуха. І Юлія Тимошенко з цими тезами виходила до трибуни парламенту. Зараз вже в ході дискусії навколо законодавства про повноваження НАБУ і САП.

«Досвід провідних розвинутих країн світу є дуже важливим»

Українська влада отримає чіткий список, який треба виконувати, і за цим будуть пильнувати європейські партнери. Але є певні реакції українських громадян, євроскептиків, які водночас є патріотами України. Які твої міркування з цього приводу, як спілкуватися і розбивати оцей скепсис, адже нам справді потрібні зміни в судовій системі і так далі, для того, аби стати нормальною цивілізованою країною, частиною західного світу, а не русского мира?

На моє переконання, в першу чергу, треба комунікувати і пояснювати. Звісно, кожен має право на свою думку. Але ми зараз перебуваємо на тому етапі трансформації країни, створення нових інституцій, підсилення їх в державі, коли нам справді досвід провідних розвинутих країн світу є дуже важливим. І на превеликий жаль, ще з Радянського Союзу в країні залишилося багато агентів, яких викривають.

Це перший момент, а другий: залишилася все одно частина в різних владних структурах, людей, які звикли жити за старою системою, людей корумпованих, які не бачать, не хочуть тих реформ і саботують. І тому на цьому етапі ми справді потребуємо цього підсилення і підтримки наших міжнародних партнерів, в тому числі в різних структурах, як оці конкурсні комісії з їхнім переважаючим правом голосу, яке принесе в першу чергу відповідний бенефіт Україні у вигляді реформ. І я переконана, що ми вийдемо на той рівень розвитку, коли ми вже не будемо потребувати. Але зараз ми на тому етапі, коли ми, як країна, в першу чергу, в цьому зацікавлені.