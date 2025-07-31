За законопроєкт проголосував 331 депутат

У четвер, 31 липня, нардепи Верховної Ради проголосували за президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП. Законопроєкт Зеленського набрав достатню кількість голосів та пройшов голосування за основу та в цілому.

За законопроєкт №13533 проголосував 331 депутат.

Результат голосування щодо законопроєкту №13553 по фракціях

Законопроєкт підтримали депутати:

«Слуга народу» – 214 депутатів;

«ЄС» – 27 депутатів;

«Голос» – 16 депутатів;

«Батьківщина» – 4 депутатів;

«Довіра» – 17 депутатів;

«За майбутнє» – 11 депутатів;

«Відновлення» – 9 депутатів;

«Платформа за життя» – 17 депутатів;

«Позафракційні» – 15 депутатів.

Документ тепер мають підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Доповнено 13:28. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №13533.

Що передбачає новий законопроєкт про НАБУ та САП

Проєкт закону скасовує всі процесуальні обмеження для САП, внесені Законом № 4555-ІХ. Як зауважують експерти, ці процесуальні обмеження накладались не лише на САП, а й усіх прокурорів. Разом з тим зберігається механізм «витребування» матеріалів з метою перевірки самим генеральним прокурором або прокурорами – крім проваджень НАБУ. Документ також скасовує обмеження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо керування прокурорами САП.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження механізму перевірок на поліграфі працівників НАБУ та САП, які мають доступ до державної таємниці (підрозділами внутрішнього контролю НАБУ та САП за методологією СБУ) та перевірки протягом шести місяців детективів НАБУ та прокурорів САП, які мають доступ до державної таємниці, що здійснюватиме СБУ. Загалом це стосується усіх органів правопорядку та прокуратури.

Детальніше про законопроєкт №13533 можна дізнатися тут.

Доповнено о 15:10. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 про відновлення незалежності НАБУ і САП.

«Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №12414, який надає Генпрокурору повноваження впливати на діяльність антикорупційних органів та фактично ліквідує незалежність НАБУ і САП. Попри протести у низці міст України Володимир Зеленський таки підписав документ.

У своєму зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня на тлі чергових акцій протесту Зеленський анонсував законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів.

24 липня у Верховній Раді депутати від чотирьох партій зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень документа №12414. Того ж дня Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради.