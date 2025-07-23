Зеленський очікує від керівників правоохоронних органів конкретні пропозиції

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 липня, у своєму зверненні заявив про підготовку президентського законопроєкту, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій та унеможливити російський вплив на правоохоронну систему.

Зеленський повідомив, що внесе до Ради законопроєкт, який передбачатиме норми для зміцнення незалежності антикорупційних органів і виключення будь-якого російського впливу на роботу правоохоронної системи.

«Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку», – розповів президент.

Він очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів конкретні пропозиції щодо змісту норм, які мають бути в документі.

«Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», – наголосив Зеленський.

Реакція НАБУ і САП на ініціативу Зеленського

«НАБУ і САП вітають ініціативу президента щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій», – йдеться у повідомленні.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні.

«НАБУ і САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу», – додали у повідомленні.

Скандал навколо закону про НАБУ та САП

Законопроєкт 22 липня ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Водночас у ЦПК зауважили, що в оприлюднених записах СБУ Магамедрасулов говорить про бізнес не в російській республіці Дагестан, а в Узбекистані.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести.

Втім, попри мітинги, ввечері 22 липня Володимир Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом. 23 липня у зверненні Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів».

Після підписання закону кілька нардепів розпочали збір голосів за подання до Конституційного суду, який може скасувати рішення про ліквідацію повноважень НАБУ і САП. Крім того, нардепи анонсували реєстрацію законопроєкту, який скасовує положення скандального закону.

23 липня українська розвідка попередила, що російські спецслужби та пропагандисти ретельно та поглиблено вивчають ситуацію щодо протестів проти закону №12414 для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії Росії.