Конституційний Суд може скасувати положення закону про ліквідацію НАБУ та САП

Верховна Рада підготує подання до Конституційного суду України про скасування законопроєкту про фактичну ліквідацію НАБУ та САП. Крім того, нардепам направили законопроєкт, який скасовує норми ухваленого закону №12414 про НАБУ та САП, повідомив депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, у парламенті зареєструють законопроєкт, який скасує положення підписаного раніше законопроєкту №12414.

Крім того, паралельно депутати готують подання до Конституційного суду, який має повноваження скасувати ухвалений законопроєкт через порушення.

«Є вже такі прецеденти, коли скасовували закон через порушення – тут як раз влада прям максимально брудно вела його через зал, тож є багато матеріалу», – написав Железняк.

Він додав, що для того, щоб подати заяву до Конституційного суду, потрібно зібрати 45 підписів народних депутатів. На думку депутата, «не буде легко».

Згодом Железняк повідомив, що нардепам надійшло сповіщення від депутатки Інни Совсун із закликом підписати документ №1947711 про подання до КС.

Скандал навколо законопроєкту про НАБУ і САП

У вівторок, 22 липня, депутати Верховної Ради підтримали проєкт закону про суттєве обмеження повноважень НАБУ і САП. Зокрема, законопроєкт №12414 передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. НАБУ та САП закликали Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, що знищує всю антикорупційну інфраструктуру, яку Україна вибудувала після Революції гідності.

За законопроєкт 22 липня проголосували 263 народних депутати. Із повним списком нардепів, які підтримали скандальний проєкт закону, можна ознайомитися тут.

Документ ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Водночас у ЦПК зауважили, що в оприлюднених записах СБУ Магамедрасулов говорить про бізнес не в російській республіці Дагестан, а в Узбекистані.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести. Мітингувальники вимагали в президента ветувати закон, вигукуючи гасла «Змінимось або помремо», «Рішення не може чекати», «Зараз вето!».

Втім, попри мітинги, ввечері 22 липня Володимир Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом. Цікаво, що спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька – знову з'явилася на сайті Верховної Ради.

Після півночі в газеті Верховної Ради «Голос України» опублікували закон про ліквідацію НАБУ та САП. У документі вказана дата підписання – 22 липня. Таким чином закон №4555-IX набрав чинності 23 липня. 23 липня у зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів»