Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, проти якого виступили НАБУ, САП та громадськість

У вівторок, 22 липня, президент України Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт про фактичну ліквідацію незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить інформація про проходження законопроєкту на сайті Верховної Ради. Втім, за кілька хвилин інформація про підписання законопроєкту зникла з картки документа, а ще за кілька на сайт знову повернули статус «повернено із підписом президента».

Зазначимо, інформація про те, що Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт, з’явилася на сайті ВР близько 23:00 22 липня. До того потрапити на сторінку картки законопроєкту не вдавалося.

Втім, вже за кілька хвилин інформація про підписаний закон зникла з картки проєкту. На сайті Верховної Ради була лише інформація про те, що закон направили на підписання Володимиру Зеленському.

Трохи згодом на сторінці законопроєкту знову з’явився статус «повернено з підписом президента». Станом на 23:30 Володимир Зеленський та Офіс президента не коментували ситуацію.

Законопроєкт президент підписав на тлі протестів у низці міст України. Нагадаємо, ввечері 22 липня у Києві, Львові та інших містах люди вийшли на мітинги проти ухвалення законопроєкту.

Законопроєкт №12414 передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Крім того, Офіс генпрокурора отримує повноваження закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, а також розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям. Зазначається, що керівник САП також втрачає право входити до складу групи прокурорів.

За законопроєкт проголосували 263 народних депутати. Із повним списком нардепів, які підтримали скандальний проєкт закону, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що законопроєкт 22 липня ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. Перед самим голосуванням правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав правки до документа, відповідно до яких очільник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ підпорядкується Офісу генпрокурора. НАБУ та САП закликають президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, що знищує всю антикорупційну інфраструктуру, яку Україна вибудувала після Революції гідності.

Додамо, що законопроєкт також передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Офіс генпрокурора зможе закрити розслідування на вимогу сторони захисту, підписувати підозри топпосадовцям тощо.