Мітинги пройшли у низці міст, зокрема у Львові, де зібралися кілька сотень людей

У вівторок, 22 липня, по всій території України пройшли мітинги проти підписання скандального законопроєкту, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Акції протесту відбулися у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську, Тернополі та низці інших міст.

У Києві на площі Івана Франка зібралися тисячі мітингувальників, які скандували гасло «Руки геть від НАБУ». Акція протесту розпочалася о 20:00.

У той самий час розпочалися протести у Львові – кілька сотень людей зібралися на проспекті Свободи, вимагаючи накласти вето на законопроєкт №12414. Протестувальники вимагають скликати вже завтра, 23 липня, позачергове засідання Верховної Ради і переглянути сьогоднішнє рішення. Львів’яни скандували гасла «Змінимось або помремо», «Рішення не може чекати», «Зараз вето!», «Ганьба!».

Також українці вийшли на протести у Дніпрі. Кілька десятків протестувальників зібралися на вулиці Короленка із закликом до президента ветувати скандальний законопроєкт. Крім того, мітинг відбувся і в Харкові.

В Івано-Франківську мешканці також протестували проти законопроєкту про обмеження повноважень НАБУ і САП. Містяни вийшли з плакатами «Руки геть від НАБУ», «Ні ганебному закону», «Незалежне НАБУ – гарантія справедливості».

Мітингарі також вийшли на протест у Тернополі – акція відбулася біля будівлі Тернопільської ОВА.

Крім того, на протести проти законопроєкту №12414 вийшли мешканці Луцька та Чернівців. Ще кілька десятків людей вийшли на акцію протесту в Одесі.

Також мітинг проти скандального законопроєкту пройшов у Рівному.

На протести по всій Україні відреагували у пресслужбі НАБУ.

«Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни. Ми вдячні кожному. Це для нас дуже важливо — і дуже відчутно. Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати», – написали у пресслужбі НАБУ.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Крім того, згідно з текстом проєкту, Офіс генпрокурора отримує повноваження закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, а також розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям. Зазначається, що керівник САП також втрачає право входити до складу групи прокурорів.

За законопроєкт проголосували 263 народних депутати. Із повним списком нардепів, які підтримали скандальний проєкт закону, можна ознайомитися тут.

Ухвалення законопроєкту відбулося на тлі масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком.