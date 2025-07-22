Львів'яни вимагають невідкладно ветувати закон

У вівторок, 22 липня, кілька сотень львів’ян зібралися на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасові Шевченку на протест проти скандального законпроєкту про ліквідацію САП і НАБУ, ухваленому сьогодні Верховною Радою. Про це повідомляє кореспондентка ZAXID.NET з місця подій.

Протестувальники вимагають скликати вже завтра, 23 липня, позачергове засідання Верховної Ради і переглянути сьогоднішнє рішення. Львів’яни скандують «Змінимось або помремо», «Рішення не може чекати», «Зараз вето!», «Ганьба!».

Також вони тримають плакати з написами «Русня вбиває, власна влада – добиває», «Демократія? Ні, не чули», «Руки геть від НАБУ і САП», «Владу – народу», «Україна – не автократія» тощо.

Акція у Львові 22 липня. Фото ZAXID.NET

Окрім того, львів’яни організували автопробіг проти скандального закону.

«Я прийшла сюди, адже ми маємо вирішувати, що закривати, що не закривати. І це не ок, що ми відкочуємось назад у нашому розвитку. Так, НАБУ і САП не ідеальні, дуже багато питань до них, але краще удосконалювати і розвивати, а не просто закривати. Це не вихід», – розповіла ZAXID.NET про свою позицію львів’янка Христина Соболь, яка вийшла на акцію протесту.

Учасники акції протесту. Фото ZAXID.NET

«Я сюди прийшла, щоби висловити своє категоричне невдоволення законом №12414, який обмежує незалежність САП і НАБУ. Я вважаю це загрозою нашій подальшій євроінтеграції, нашій незалежності та демократичності. Я думала, що влада на це не піде, але, здається, вони безстрашні, вони думають, що люди зараз перелякані, виснажені війною, неспроможні виходити на протести, показувати своє невдоволення. Тому, можливо, вони користуються цим становищем, щоби просувати вигідні для себе закони, щоби красти і ніхто їм не заважав», – прокоментувала ще одна учасниця акції протесту Христина Жук.

На акцію протесту проти закону №12414 прийшов також міський голова Львова Андрій Садовий.

«Я є тут, тому що тут є львів’яни. І я гордий, що тут 99% – молоді люди, яким не байдужа доля рідної країни. Я гордий за нашу молодь», – сказав Андрій Садовий в коментарі ZAXID.NET.

«Ми зібралися з молоддю, студентами, старшими людьми. Ми вимагаємо вето законопроєкту №12414. Ідея провести цей захід виникла, як я тільки побачив депутатів, які аплодують в сесійній залі після ухвалення цього закону, який не дає нам більше можливості мати хоч якісь незалежні органи, які будуть хоч щось робити в цій державі заради змін», – сказав організатор акції протесту, студент «Львівської політехніки» Роман Шмідт.

Додамо, що протести проти сьогоднішнього рішення ВРУ також відбуваються в Києві, Дніпрі, Хмельницькому.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 липня, Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №12414, який фактично ліквідовує Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Законопроєкт, що повертає антикорупційну систему до стану за президентства Віктора Януковича, підтримали 263 народних депутати, зокрема зі Львівщини. Документ вже передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.