Люди зібралися на площі імені Івана Франка на підтримку незалежності НАБУ та САП

У вівторок, 22 липня, у центрі Києва протестувальники вийшли на мітинг проти підписання законопроєкту про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ та САП. Законопроєкт ухвалили депутати Верховної Ради, наразі його передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Про організацію протесту повідомив військовослужбовець із медслужби «Ульф» Дмитро Козятинський, який на своїй сторінці у фейсбуку закликав людей збиратися на мітинг на площі імені Івана Франка.

«Це найближче доступне місце до Офісу Президента. Тому сподіваюся, що нас буде видно з їхніх вікон», – написав військовий.

Станом на 20:00 на площі зібралися кілька сотень людей. На плакатах мітингувальників видно написи: «Кінець НАБУ і САП – початок епохи корупції», «Верховна зрада», «Ми обрали Європу, а не ГПУ-автократію» та «Смерть корупції, а не боротьбі з нею».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Крім того, згідно з текстом проєкту, Офіс генпрокурора отримує повноваження закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, а також розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям. Зазначається, що керівник САП також втрачає право входити до складу групи прокурорів.

За законопроєкт проголосували 263 народних депутати. Із повним списком нардепів, які підтримали скандальний проєкт закону, можна ознайомитися тут.

Ухвалення законопроєкту відбулося на тлі масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком.