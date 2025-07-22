У справі про бізнес детектива НАБУ з Росією СБУ переплутала Дагестан й Узбекистан, – ЦПК
Активісти виявили, що в записах СБУ підозрюваний посадовець говорить про поставки коноплі не до російської республіки, а до Узбекистану
На записах СБУ у справі керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у веденні бізнесу з Росією, він говорить про торгівлю не з російською республікою Дагестан, а з Узбекистаном. Водночас СБУ титрувала розмову Магамедрасулова, вказавши саме Дагестан, повідомили у вівторок, 22 липня, у «Центрі протидії корупції».
Напередодні Магамедрасулова затримали та повідомили про підозру за нібито посередництво у продажі партій технічної коноплі свого батька-бізнесмена у Дагестан. СБУ також оприлюднила уривки розмови, на якій посадовець НАБУ нібито говорить про російську республіку Дагестан.
Втім, у ЦПК вважають, що на записах Руслан Магамедрассулов говорить не про Дагестан, а про Узбекистан, і СБУ «переплутали республіку РФ з країною».
«Дивися, є таке питання. У батька там є насіння коноплі, мені кажуть, що воно дуже запитуване в державній програмі Узбекистану», – навели цитату посадовця активісти.
Відео з затриманням Магамедрасулова та уривки з його розмови
У ЦПК повідомили, що в Дагестані відсутня державна програма щодо закупівлі насіння коноплі – водночас вона є в Узбекистані. Про Узбекистан далі у розмові згадує і Магамедрасулов, який каже про те, що «у них були проблеми з бавовною, приїздили якісь узбеки й не комунікували, з іншими спілкувалися».
«Не зрозуміло, яким чином СБУ почули там саме Дагестан. Такі дії є неприпустимими з боку органу досудового розслідування, і є нічим іншим як спробою дискредитації НАБУ» – повідомили у ЦПК.
Нагадаємо, Руслана Магамедрасулова затримали 21 липня в межах масштабних обшуків у НАБУ. Посадовцю оголосили підозру в допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Вже 22 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.
Окрім Магамедрасулова, СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про підозру працівнику Центрального апарату Бюро Віктору Гусарову в шпигунстві на користь Росії, а також заочно – народному депутату від вже забороненої партії Федору Христенку, який впливав на НАБУ та працював на ФСБ. Крім того, ще трьом працівникам бюро оголосило про підозри ДБР – їх звинувачують у вчиненні важких ДТП чотири роки тому.
Вже 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Документ передбачає:
- повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ
- дозвіл ОГП закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту
- заборону керівнику САП входити до групи прокурорів
Детальніше про скандальний законопроєкт та хто за нього голосував, можна дізнатися тут.