Руслана Магамедрасулова затримали 21 липня за підозрою в торгівлі з Росією

На записах СБУ у справі керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у веденні бізнесу з Росією, він говорить про торгівлю не з російською республікою Дагестан, а з Узбекистаном. Водночас СБУ титрувала розмову Магамедрасулова, вказавши саме Дагестан, повідомили у вівторок, 22 липня, у «Центрі протидії корупції».

Напередодні Магамедрасулова затримали та повідомили про підозру за нібито посередництво у продажі партій технічної коноплі свого батька-бізнесмена у Дагестан. СБУ також оприлюднила уривки розмови, на якій посадовець НАБУ нібито говорить про російську республіку Дагестан.

Втім, у ЦПК вважають, що на записах Руслан Магамедрассулов говорить не про Дагестан, а про Узбекистан, і СБУ «переплутали республіку РФ з країною».

«Дивися, є таке питання. У батька там є насіння коноплі, мені кажуть, що воно дуже запитуване в державній програмі Узбекистану», – навели цитату посадовця активісти.

Відео з затриманням Магамедрасулова та уривки з його розмови

У ЦПК повідомили, що в Дагестані відсутня державна програма щодо закупівлі насіння коноплі – водночас вона є в Узбекистані. Про Узбекистан далі у розмові згадує і Магамедрасулов, який каже про те, що «у них були проблеми з бавовною, приїздили якісь узбеки й не комунікували, з іншими спілкувалися».

«Не зрозуміло, яким чином СБУ почули там саме Дагестан. Такі дії є неприпустимими з боку органу досудового розслідування, і є нічим іншим як спробою дискредитації НАБУ» – повідомили у ЦПК.

Нагадаємо, Руслана Магамедрасулова затримали 21 липня в межах масштабних обшуків у НАБУ. Посадовцю оголосили підозру в допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Вже 22 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.

Окрім Магамедрасулова, СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про підозру працівнику Центрального апарату Бюро Віктору Гусарову в шпигунстві на користь Росії, а також заочно – народному депутату від вже забороненої партії Федору Христенку, який впливав на НАБУ та працював на ФСБ. Крім того, ще трьом працівникам бюро оголосило про підозри ДБР – їх звинувачують у вчиненні важких ДТП чотири роки тому.

Вже 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Документ передбачає:

повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ

дозвіл ОГП закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту

заборону керівнику САП входити до групи прокурорів

Детальніше про скандальний законопроєкт та хто за нього голосував, можна дізнатися тут.