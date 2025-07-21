Трьох правоохоронців НАБУ підозрюють у скоєнні важких ДТП

Державне бюро розслідувань та заступник генпрокурора оголосили підозри трьом правоохоронцям НАБУ у вчиненні важких ДТП, внаслідок яких постраждали люди. Про це у понеділок, 21 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, в одній з ДТП у Києві правоохоронець НАБУ, виїжджаючи з другорядної дороги зіштовхнувся з автомобілем, що рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення авто правоохоронця виїхало за межі проїзної частини, де наїхав на випадкового пішохода. Чоловік отримав травми, що призвели до ампутації лівої ноги.

Ще одна ДТП сталась на 61-му км траси Київ-Одеса. За даними слідчих, під час випередження попутного авто правоохоронець НАБУ на небезпечній швидкості виїхав за межі проїзної частини, де автомобіль перекинувся та врізався у будівлю АЗС. Внаслідок аварії пасажирка правоохоронця отримала численні переломи, розрив селезінки та забій головного мозку.

Третя аварія за участі співробітника НАБУ сталась у Києві. Правоохоронець на службовому автомобілі збив на жінку, яка переходила дорогу на регульованому по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпіла отримала травми середньої тяжкості.

Всім трьом правоохоронцям НАБУ оголосили підозри у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою. В разі доведеності вини правоохоронців за вчинення ними тяжких злочинів їм загрожує до 8 років позбавлення волі», – повідомили у ДБР.

Нагадаємо, 19 липня на вулиці Великій Васильківській у Києві головний спеціаліст відділу прокуратури Андрій Молочний, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, вилетів на тротуар та збив жінку, яка згодом померла у лікарні. Наразі суд обрав для Молочного запобіжний захід у вигляді перебування під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.