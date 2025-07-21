Адвокат Богдан Бойко та працівник прокуратури Андрій Молочний на засіданні суду 21 липня

Суд обрав запобіжний захід головному спеціалісту відділу Київської прокуратури Андрію Молочному, який напідпитку скоїв смертельну ДТП у Києві в суботу, 19 липня. Про це повідомляє «Радіо Свобода» в понеділок, 21 липня.

За клопотанням генерального прокурора Руслана Кравченка суд відправив фігуранта під арешт на 60 діб без визначення розміру застави.

Адвокат Богдан Бойко не заперечував проти обрання запобіжного заходу, однак просив цілодобовий домашній арешт для свого підзахисного, передає «Суспільне».

Руслан Кравченко, який очолив групу прокурорів у цій справі, після засідання суду заявив журналістам, що йому «соромно за працівника системи».

Зі слів генпрокурора, він особисто представлятиме інтереси сім’ї загиблої в суді, аби «ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності Офісу генпрокурора». Кравченко додав, що прокурори будуть добиватися максимального покарання для 24-річного Андрія Молочного.

Смертельна ДТП у Києві за участю працівника прокуратури – що відомо

19 липня на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі Києва жінку збив головний спеціаліст відділу прокуратури Андрій Молочний. Він намагався втекти з місця події, його затримали. Постраждала померла в лікарні. Результат обстеження показав, що в крові Молочного було 1,77 проміле алкоголю (у межах норми – показник 0,2 проміле).

На сайті НАЗК є декларація співробітника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону – Молочного Андрія Андрійовича, який проживає у селищі Чубинське в Бориспільському районі Київщини.

Зазначимо, сина з таким самим ім’ям має український комік Андрій Молочний – колишній актор шоу «Файна Юкрайна» та ексучасник Comedy Club UA, який наразі живе в Москві та висловлює антиукраїнські погляди. До того Молочний зі сім’єю жив на Київщині.