Правоохоронці вилучили документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора у вівторок, 22 липня, повідомили про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ. Секретні матеріали та анкети детективів Бюро знайшли за місцем проживання нардепа ОПЗЖ Федора Христенка.



«Під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, який підозрюється у роботі на ФСБ РФ і отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Зараз в будинку мешкають його близькі родичі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ.



Серед них були дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора. Також знайшли анкету колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України.

Нагадаємо, 21 липня у Києві затримали співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро України, який передавав ексохоронцю Януковича секретні дані про українських силовиків. Зазначали, що затриманий працює в НАБУ в найелітнішому закритому підрозділі «Д-2».

Того ж дня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, парламентар був топовим агентом російської ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.