Володимир Зеленський наголосив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання»

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні підписав скандальний законопроєкт, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, попри протести та заклики громадськості, пообіцяв, що антикорупційні установи продовжать працювати. Про це він повідомив під час свого звернення, оприлюдненого у ніч на середу, 23 липня.

За словами Зеленського, він поспілкувався з керівником НАБУ Семеном Кривоносом та прокурором САП Олександром Клименком, а також генпрокурором Русланом Кравченком та головою СБУ Василем Малюком. Під час розмови посадовці обговорили «різні виклики», пов’язані з роботою антикорупційних установ.

«Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що справи які «лежали», мають розслідуватись. За його словами, антикорупційні розслідування мають проводити зокрема щодо посадовців-втікачів.

«Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян», – сказав Зеленський.

Скандал навколо законопроєкту про НАБУ і САП

У вівторок, 22 липня, депутати Верховної Ради підтримали проєкт закону про суттєве обмеження повноважень НАБУ і САП. Зокрема, законопроєкт №12414 передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Крім того, Офіс генпрокурора отримує повноваження закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, а також розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям. Зазначається, що керівник САП також втрачає право входити до складу групи прокурорів.

Перед самим голосуванням правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав правки до документа, відповідно до яких очільник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ підпорядкується Офісу генпрокурора. НАБУ та САП закликали Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, що знищує всю антикорупційну інфраструктуру, яку Україна вибудувала після Революції гідності.

За законопроєкт проголосували 263 народних депутати. Із повним списком нардепів, які підтримали скандальний проєкт закону, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що законопроєкт 22 липня ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Водночас у ЦПК зауважили, що в оприлюднених записах СБУ Магамедрасулов говорить про бізнес не в російській республіці Дагестан, а в Узбекистані.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести. Мітингувальники вимагали в президента ветувати закон, вигукуючи гасла «Змінимось або помремо», «Рішення не може чекати», «Зараз вето!».

Втім, попри мітинги, ввечері 22 липня Володимир Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом. Цікаво, що спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька – знову з'явилася на сайті Верховної Ради. Після півночі в газеті Верховної Ради «Голос України» опублікували закон про ліквідацію НАБУ та САП. У документі вказана дата підписання – 22 липня. Таким чином закон №4555-IX набрав чинності 23 липня.