Ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести проти закону

Російські спецслужби та пропагандисти ретельно та поглиблено вивчають ситуацію щодо протестів проти закону №12414 для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії Росії. Про це у середу, 23 липня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.



Росія прагне дискредитувати Україну у світі, щоб послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором. Зокрема, російські спецслужби розглядають можливість скористатись суспільним невдоволенням в Україні з метою максимального загострення ситуації.



«Для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви», – йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни вже перекручують зміст мирних мітингів в Україні.

«Вони намагаються подавати інформацію так, що українці нібито вийшли вимагати від влади капітуляції і розганяють цю інформацію через свої мережі на Заході», – зазначив він.

За словами Коваленка, зазвичай за такі кампанії відповідає Служба зовнішньої розвідки Росії на чолі з Сергієм Наришкіним.

Скандал навколо закону про НАБУ та САП

Законопроєкт 22 липня ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Водночас у ЦПК зауважили, що в оприлюднених записах СБУ Магамедрасулов говорить про бізнес не в російській республіці Дагестан, а в Узбекистані.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести.

Втім, попри мітинги, ввечері 22 липня Володимир Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом. 23 липня у зверненні Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів».

Після підписання закону кілька нардепів розпочали збір голосів за подання до Конституційного суду, який може скасувати рішення про ліквідацію повноважень НАБУ і САП. Крім того, нардепи анонсували реєстрацію законопроєкту, який скасовує положення скандального закону.