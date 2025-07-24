Законопроєкт ініціювали 48 депутатів від чотирьох партій

У четвер, 24 липня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування положень скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Проєкт закону оприлюднили на сайті Верховної Ради. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст свого законопроєкту про посилення незалежності актикорупційних органів.

Законопроєкт №13531 «щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення» передали на розгляд 24 липня. У порівняльній таблиці документу, який оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, пропонують скасувати повноваження генерального прокурора щодо антикорупційних органів, зокрема:

повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ;

можливість давати вказівки детективам НАБУ та змінювати підслідність в разі їх невиконання;

можливість закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, а також розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям.

Ініціаторами законопроєкту виступили 48 депутатів.

Список нардепів, які підписалися під законопроєктом №13531

Совсун Інна («Голос»)

Железняк Ярослав («Голос»)

Радіна Анастасія («Слуга народу»)

Цабаль Володимир («Голос»)

Васильченко Галина («Голос»)

Хлапук Максим («Голос»)

Ар'єв Володимир («Європейська солідарність»)

Фріз Ірина («Європейська солідарність»)

Геращенко Ірина («Європейська солідарність»)

Василів Ігор («Слуга народу»)

Зінкевич Яна («Європейська солідарність»)

Василенко Леся («Голос»)

Бондар Михайло («Європейська солідарність»)

Павленко Ростислав («Європейська солідарність»)

Величкович Микола («Європейська солідарність»)

Климпуш-Цинцадзе Іванна («Європейська солідарність»)

Гончаренко Олексій («Європейська солідарність»)

Никорак Ірина («Європейська солідарність»)

Лозинський Роман («Голос»)

В'ятрович Володимир («Європейська солідарність»)

Юрчишин Ярослав («Голос»)

Бобровська Соломія («Голос»)

Княжицький Микола («Європейська солідарність»)

Стефанишина Ольга («Голос»)

Костенко Роман («Голос»)

Сірко Юлія («Голос»)

Іонова Марія («Європейська солідарність»)

Рущишин Ярослав («Голос»)

Герасимов Артур («Європейська солідарність»)

Потураєв Микита («Слуга народу»)

Рудик Кіра («Голос»)

Циба Тетяна («Слуга народу»)

Бондаренко Олег («Слуга народу»)

Осадчук Андрій («Голос»)

Веніславський Федір («Слуга народу»)

Мовчан Олексій («Слуга народу»)

Саврасов Максим («Європейська солідарність»)

Буймістер Людмила («Батьківщина»)

Федина Софія («Європейська солідарність»)

Сюмар Вікторія («Європейська солідарність»)

Козир Сергій («Слуга народу»)

Івченко Вадим («Батьківщина»)

Южаніна Ніна («Європейська солідарність»)

Наливайченко Валентин («Батьківщина»)

Савчук Оксана (позафракційна)

Бондар Ганна («Слуга народу»)

Піпа Наталія («Голос»)

Фролов Павло («Слуга народу»)

Зазначимо, трохи згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

«Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні на тлі протестів президент ініціював законопроєкт, який передбачатиме норми для зміцнення незалежності антикорупційних органів і виключення будь-якого російського впливу на роботу правоохоронної системи. На момент публікації цей законопроєкт ще не оприлюднений на сайті ВР.

Що не так із законом про НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, а також надає додаткові повноваження генпрокурору. Проєкт закону фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів.

Документ ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести. Попри це ввечері того ж дня президент Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом. Цікаво, що спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька – знову з'явилася на сайті Верховної Ради. Закон набув чинності 23 липня.

23 липня у зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня президент зустрівся з представниками правоохоронних, силових та антикорупційних органів, заявивши, що відбулася конструктивна розмова, і «всі працюватимуть разом».

Ввечері 23 липня по всій Україні люди повторно вийшли на мітинги проти законопроєкту. Акції протесту були більшими за мітинги 22 липня, а місцеві організації анонсували протести також увечері 24 липня. Тим часом Верховна Рада пішла у чотиритижневу відпустку, а Володимир Зеленський оголосив, що ініціює законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів

Після підписання закону кілька нардепів розпочали збір голосів за подання до Конституційного суду, який може скасувати рішення про ліквідацію повноважень НАБУ і САП. Крім того, нардепи анонсували реєстрацію законопроєкту, який скасовує положення скандального закону. 24 липня нардепи зібрали достатню кількість підписів та зареєстрували проєкт закону №13531.